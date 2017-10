U. E. Joana Maria comemora 35 anos e realiza atividades

Na manhã do último sábado (07) a Unidade Escolar Joana Maria, na localidade Monte Castelo comemorou 35 anos de fundação. Para brindar a data especial o corpo docente da escola, alguns convidados e os alunos realizaram diversas atividades, entre elas o campeonato escolar e um almoço de confraternização. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a secretária de educação, Edinalva Guimarães e o vereador Frankilandy participaram das atividades.



A secretária de Educação do município, Edinalva Guimarães, aproveitou para parabenizar a escola pela data. “Quero parabenizar a toda equipe escolar que organizou esta bela atividade para comemorar o aniversário da escola. Nós da Secretaria de Educação, com apoio da Prefeitura estamos dando contribuindo com as atividades e o campeonato escolar. Estamos trabalhando unidos para desenvolver não somente os trabalhos de sala de aula, mas estarmos mais presentes na vida dos nossos alunos”, destacou.

O diretor da escola, Jurandi Santos, também falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela escola. “A escola atende a 247 alunos, conta com dois professores e considero importante realizarmos essas atividades, pois com isso promovemos a integração entre a comunidade e a escola. É um momento lúdico, de lazer e de esportes que incentiva bastante aos alunos”, pontuou.

Ascom