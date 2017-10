Encerradas atividades relacionadas ao Setembro Amarelo em União

Encerraram-se com sucesso na última quarta-feira (27), as atividades relacionadas ao Setembro Amarelo, em União. O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal, através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.



A programação contou com palestras e atividades voltadas para a prevenção ao suicídio e a promoção da vida nas escolas do município. Houve também entrevista na rádio sobre o tema e uma caminhada que foi realizada em conjunto com o aniversário de emancipação do município.

Para a psicóloga do NASF, Graziela Sampaio, as atividades resultarão em bons frutos. “É um tema que precisa realmente estar sendo abordado não somente nas escolas, mas no dia a dia dos cidadãos. Para nós foi satisfatório levar conhecimento, trocar informações e conscientizar cada aluno que visitamos com nossas palestras e atividades. Avalio de forma muito positiva”, destacou.

Ascom