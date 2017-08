Em solenidade, prefeitura empossa 42 professores aprovados em concurso

Durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (03) no auditório da UESPI de União, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação empossou 42 professores que foram aprovados em concurso realizado no ano de 2015.



O prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique, participou do evento e deu as boas vindas aos novos professores. “Logo que assumi, informei ao grupo dos concursados que estaríamos trabalhando e que chamaríamos. Hoje estamos cumprindo mais este compromisso que foi feito e acreditando no trabalho de vocês. Esse compromisso na verdade é com a nossa educação, esperamos que vocês possam contribuir bastante com desenvolvimento dela”, destacou.

A secretária de Educação, Edinalva Guimarães, falou sobre o evento. “Ver a felicidade destes professores é muito importante e gratificante. É uma conquista e uma meta do nosso prefeito que desde que assumiu a gestão vinha priorizando esta ação. Vamos renovar os contratos por 60 dias de alguns seletistas. Estamos felizes por participar deste momento especial para nós e para eles”, comentou.

Francisco Mendes, que foi aprovado, convocado e dará aula no povoado São Joaquim, falou sobre a satisfação da realização de um sonho. “É uma luta que não vem de ontem, mas graças a Deus o Dr. Paulo Henrique nos escutou. Quando fui conversar com ele, lá atrás, eu vi no seu olhar o olhar de um homem... Falamos e ele garantiu que se estivéssemos dentro da lei, seriamos chamados. Na minha vida isso significa muita mudança e a gente vai poder compartilhar todo esse conhecimento que adquirimos nos estudos aos nossos alunos. Só temos a agradecer ao prefeito pelo trabalho e por estar tratando com seriedade a nossa educação”, destacou.

Ascom