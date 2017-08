Em reunião, equipe define mudança de nível de servidores da educação

Na manhã desta sexta-feira (04), foi realizada uma reunião na Prefeitura Municipal de União entre a secretária de Educação, Edinalva Freitas; o procurador do município, Pedro Costa e representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de União. O encontro foi realizado com o objetivo de discutir a implantação da mudança de nível dos servidores e analisar a implantação de algumas reivindicações.



De acordo com a secretária, Edinalva Freitas, algumas das reivindicações já estão sendo atendidas e a mudança de nível também começará a acontecer. “Estamos reunidos discutindo e o que for de direito dos servidores será atendido, esta é uma vontade do nosso gestor. Algumas das reivindicações já estão sendo implantadas, como por exemplo, a ajuda de transporte aos servidores que não recebiam”, explicou.

Edinalva explicou ainda como será feita a mudança de nível dos servidores. “Após a análise, será dado um parecer favorável e de acordo com a documentação exigida estaremos implantando ainda este mês. Esta mudança de nível, infelizmente não atenderá a todos logo de início, mas grande parte dos servidores serão contemplados. Faremos a mudança proporcionalmente de acordo com o que estiver ao alcance da prefeitura também. Estamos analisando o que de fato é de direito e queremos estar buscando a valorização do seu trabalho”, destacou.

Ascom