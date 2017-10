Em Brasília, prefeito solicita recursos para investimentos em União

O prefeito do município, Dr. Paulo Henrique, está em Brasília (DF) acompanhado pelo deputado estadual Georgiano Neto e pelo deputado federal Júlio César, na busca por investimentos para o município. Nesta terça-feira (03), o gestor participou de audiência com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o senador Ciro Nogueira.



Na oportunidade, Dr. Paulo Henrique fez algumas solicitações para investimentos na área da Saúde. “Levamos o projeto para construção do prédio da Saúde, solicitamos a reforma da outra parte do hospital municipal. Solicitamos a aquisição de aparelhos para o hospital e aquisição de aparelhos e materiais para o laboratório. Além disso, estaremos colocando um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de eletrocardiograma e uma esteira ergométrica para atender as demandas do município”, destacou.

Com a solicitação, o município contará no futuro com um prédio equipado que oferecerá atendimento especializado à população. “No prédio da Saúde irá funcionar, além da Secretaria de Saúde, a fisioterapia com piscina, teremos também a área de diagnóstico e a parte onde teremos consultas com médicos de várias especialidades e o laboratório”, informou.

Em tempo, o prefeito também esteve participando de audiência com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab e no Ministério das Cidades, com o chefe de gabinete Vitor Diniz, tratando de novos recursos para investimentos no município.

