Comunidade Bairro São Sebastião iniciará os festejos de 2018 em União

A comunidade do bairro São Sebastião em União, convida população da cidade e devotos de outros municípios a participarem do festejo do padroeiro do Bairro. A programação inicia no dia 10 de janeiro e vai até o dia 20 com uma vasta programação.



Diariamente, Deus nos convida a fazer parte do discipulado do seu filho Jesus sendo sal da terra e luz do mundo. É com estas motivações que a comunidade São Sebastião convida você e sua família para participarem do novenário em honra ao mártir São Sebastião. Na ocasião estaremos refletindo o tema: “Com São Sebastião queremos ser discípulos de Jesus. Sal da terra e luz do mundo.”

A comunidade São Sebastião aguarda carinhosamente a sua presença.

Diariamente, Deus nos convida a fazer parte do discipulado do seu filho Jesus sendo sal da terra e luz do mundo. É com estas motivações que a comunidade São Sebastião convida você e sua família para participarem do novenário em honra ao mártir São Sebastião de 10 a 20 de janeiro de 2018. Na ocasião estaremos refletindo o tema: “Com São Sebastião queremos ser discípulos de Jesus. Sal da terra e luz do mundo.”

A comunidade São Sebastião aguarda carinhosamente a sua presença.

Boas vindas e Feliz Ano Novo!

Comunidade São Sebastião.

PROGRAMAÇÃO

Dia 09/01/2018 - Terça -Feira - Pré - Abertura

19hs - Terço e leilão na residência do casal Everardo e Rosimeire na Rua São José. Lembrete: Pedimos que levem uma joia.

Dia 10/01/2018 – Quarta - Feira - Abertura

05hs - Despertar da comunidade com fogos

05hs30min - Adoração ao Santíssimo Sacramento

06hs - Café comunitário

18h30min - Procissão luminosa saindo da residência do casal Everardo e Rosimeire na Rua São José até a capela concluindo com a Santa Missa.

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

18: 30hs - Recitação do Terço

19hs - Novena

20hs - Leilão e Praça de alimentação

NOITANTES:

Dia 11/01 - Quinta - Feira- Ruas 11 de Junho, 15 de Novembro e Trav. 15 de Novembro

Famílias Responsáveis:D. Chiquinha e Clóvis, Fransquinha e Adão, D. Francisca Polônia e Socorro, Cláudia e Reginaldo, D. Santa, D. Conceição e Maria Assunção.

Recitação do Terço - Os coroinhas

Comunidade de Honra:N. S. das Graças

Dia 12/01 - Sexta - Feira - Ruas Antônio Arão, 18 de Junho e Raimundo Sampaio.

Famílias Responsáveis - Professor Lopes e Rita, Almeida e Sílvia, Aurenice, Márcia e Edilson, Francisca das Chagas e Raimundo Brasileiro.

Recitação do Terço – Idosos

Comunidade de Honra:Divina Santa Cruz (Cruzeiro)

Dia 13/01 - Sábado- Rua São Paulo e Mercadinhos.

Famílias Responsáveis- Luís e Gorete, Remédios Rocha, Remédios e Domingos, Hércules e Francisca (nega), Graça e Mingote, Luzineide e Nego.

Recitação do Terço – Terço dos Homens

Comunidades de Honra:São Judas Tadeu, Terço dos Homens, comunidades da Zona Rural e grupo de Jovens da comunidade Bela Fonte.

Dia 14/01 - Domingo - Rua José Almeida, Rua da Pedreira e Residencial São Sebastião.

Famílias Responsáveis:D. Antônia Barros, Raimundinha Barros, Tationara e Gilmar Moraes, Luciana e João Carlos, Luís Júnior e Remédios.

Recitação do Terço - Catequese

Comunidade de Honra:São Francisco

Dia 15/01 – Segunda - Feira- Rua Canindé, Trav. José Moita e Loteamento Melo Lobão.

Famílias Responsáveis:Antônio Marceneiro, Socorro Dias, Raimundo e Ednalva e Tetéia

Recitação do Terço - Ministros da Eucaristia

Comunidades de Honra:Beira Rio e Centro

Dia 16/01 - Terça - Feira - Rua e Trav. 07 de Setembro, CSU e Posto de Saúde Zezinho Sampaio.

Famílias Responsáveis:D. Maria Rêgo, D. Luíza Borges, D. Livramento e Graça Pereira.

Recitação do Terço – Casais

Comunidades de Honra:São José e Santa Luzia

Dia 17/01 - Quarta - Feira- Rua São José, U. E. Mª Castelo Branco Medeiros e Creche Maria Haidêe.

Famílias Responsáveis:Assis e Constância, D. Mundiquinha, Caxita e Marinete, Maria Antônia e José de Ribamar.

Recitação do Terço – Crismandos, catequisandos e juventude em geral

Comunidade de Honra:N. S. Rainha da Paz.

Dia 18/01 - Quinta - Feira- Rua José Moita

Famílias Responsáveis:D. Isabel, D. Rosa Flor, Tetê, D. Deusa e Chagas Reduzino, Toinho Borracheiro, Chiquinho e Laurita, Manoel Vieira e Nati.

Recitação do Terço - Mãe Rainha

Comunidades de Honra: São Pedro e Mãe Rainha

Dia 19/01 - Sexta - Feira- Conjunto Francisco Narciso

Famílias Responsáveis:José Marcelino e Mariazinha, Jesus Carvalho e Antônio José, Antonieta, Rosa Lina e Mateus.

Recitação do Terço – Liturgia

Comunidade de Honra:São João

Dia 20/01 - Sábado -Solenidade de São Sebastião

06hs - Despertar da comunidade com fogos

09hs - Missa Solene da Festa

17h30min - Procissão e conclusão do Novenário





Ossian Mello