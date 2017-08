COLÔNIA DE FÉRIAS: Jovens, crianças e idosos participam de atividades

A Secretaria Municipal de Assistência Social de União (SEMASC) realizou na quinta-feira (27) e na sexta (28) a Colônia de Férias com crianças, jovens e idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ao total 141 crianças participaram do evento.

Durante a realização do projeto os participantes participaram de diversas atividades. Entre elas o “Cineminha”, que foi realizado com crianças no campus da UESPI da cidade, exibindo de filmes educativos e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique e da secretária Martina Costa. Já na sexta-feira, teve futebol, banho de piscina, lanche e almoço na área de lazer da AABB.

Os idosos participaram de um passeio ecológico ao zoológico de Teresina, onde tiveram informações sobre o local, participaram de brincadeiras e dinâmicas e participaram ainda de lanche e almoço. O ex-prefeito de União, Gervásio Filho, a secretária Martina Costa e a equipe da SEMASC estiveram acompanhando o passeio. Na oportunidade, o ex-gestor recebeu homenagens por parte dos participantes.

A coordenadora do SCFV, Lilian Sales, citou a importância da realização das atividades. "Atividades como esta são de extrema importância, atraímos as pessoas para participar e oferecemos a elas oportunidades de lazer que muitos nunca tiveram, e agora foram agraciados, pois o lazer é um direto de todos. Pessoas que nunca tinham ido a um zoobotânico se sentiram realizadas, assim como alguns jovens que nunca tiveram a oportunidade de banhar de piscina”, destacou.

Ascom