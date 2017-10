Colisão entre carro de passeio e ônibus deixa vítimas fatais na PI 112

Uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio na PI 112, em uma curva na localidade Soares, zona rural de União, pode ter deixado três vítimas fatais. O carro de passeio, modelo Fiat Uno, da cor branca ficou embaixo do ônibus é totalmente destruído. A polícia encontra-se no local realizando os procedimentos para resgate das vítimas.

Aguarde informações.

ATUALIZAÇÃO:

A reportagem do O DIA conversou por telefone com umas testemunhas que estava dentro do ônibus quando tudo aconteceu e relata, “poucos dias esse mesmo ônibus e motorista circulava em péssimas condições, sem freio e sem embreagem, chegando a provocar um acidente que por sorte não tivemos nada, mas o ônibus saiu da pista parando nas canas”, contou a testemunha.

No final da tarde deste domingo os trabalhadores que se deslocam para suas casas em União, não tiveram a sorte anterior, onde mais de 40 pessoas tiveram lesões durante acidente ocorrido com o ônibus. A testemunha relatou ao O DIA que o motorista andava em alta velocidade, ultrapassando todos veículos, que momento antes, quase provocava um acidente que poderia ter ocasionado uma tragédia maior, neste hora, a testemunha pediu para que fosse mais devagar, em seguida outro pediu para ir rápido porque queria pegar o jogo.

O motorista do ônibus continuou em alta velocidade, sendo que ele não conseguiu fazer a curva na pista e nem o motorista do Fiat devido estarem em alta velocidade, colidindo e arrastando o Fiat por mais de 15 metros. O motorista do ônibus nada teve e fugiu do local, já as 40 pessoas tiveram lesões, 3 delas tiveram cortes na testa, o trabalhador afirmou que nenhum dos companheiros estavam ingerindo álcool, destacou a testemunha que pediu para não ser identificada.

Segundo a polícia Militar as vítimas foram identificadas como José Luiz Alves Feitosa, natural da cidade de União, residente na zona rural da cidade de Nossa Senhora dos Remédios e Francisco Gaspar de Oliveira. uma terceira vítima não foi identificada pois não possuía nenhum documento no local.