Campanha alerta população sobre a prevenção contra o HIV

Foi lançada na última sexta-feira (1º), a campanha Dezembro Vermelho em União. Na oportunidade, profissionais da Saúde realizaram ações preventivas no centro da cidade, abordando a população para troca de informações, realização de testes rápidos para o HIV e distribuição de panfletos e preservativos, além de outros atendimentos.



A Campanha é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de União em parceria com a Coordenação de Saúde da Mulher, Nasf e Atenção Básica. O inicio da campanha aconteceu em frente à Praça do Mercado (centro da cidade), mas se estenderá por todo o mês de dezembro nos Postos de Saúde do município.

A secretária de Saúde do município, Dra. Anne Costa, falou sobre a importância da prevencao contra o HIV. “Em todos os postos de Saúde haverá ações em alusão ao Dezembro Vermelho, estamos realizando os testes rápidos e caso seja diagnosticado o vírus, o portador é encaminhado para a realização do tratamento, óbvio que em total sigilo. A população pode estar procurando o posto mais próximo em qualquer época do ano, independente de campanha. É algo que já começou a ser feito, antes o município não contava com o frigobar específico para armazenamento do teste rápido, o que foi providenciado para todos os postos de saúde ”, informou.

Ascom