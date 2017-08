CAIXA informou a prorrogação da primeira parcela de Residencial

Esta semana a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informou à Prefeitura de União sobre a prorrogação do vencimento do boleto da primeira parcela dos beneficiários do Residencial Santa Helena em União.

O motivo do adiamento se dá por conta da não entrega das casas antes do prazo de vencimento da primeira parcela. A Caixa informou ainda que, quem já tiver realizado o pagamento, o valor ficará como crédito para abater a próxima prestação a vencer.

A Prefeirura informa que está aguardando a liberação do Ministério das Cidades para divulgar uma data para entrega das chaves.

CONFIRA O COMUNICADO DA CAIXA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA:





À Secretaria de Assistência Social de União





Senhora Secretária





1. Informamos que a CAIXA prorrogou o vencimento do boleto referente a primeira parcela dos beneficiários do Residencial Santa Helena, localizado nesse município de União-PI, devido a não entrega do empreendimento antes do vencimento da primeira prestação.





2. Os procedimentos operacionais já foram realizados e, caso algum beneficiário tenha realizado o pagamento, este valor ficará como crédito para abater a próxima prestação a vencer ou ser restituído em dinheiro ao beneficiários na agência da CAIXA, caso o mesmo prefira receber em numerário.





Atenciosamente





Reginaldo Rêgo de Carvalho





Coordenador – GIHAB/TE





Alvaro Gustavo da Silva Franco





Gerente – GIHAB/TE

Ascom