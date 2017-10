Artistas realizarão projeto para beneficiar crianças carentes em União

Crianças carentes do município de União poderão comemorar um Dia de Criança de forma diferente. Um projeto social que visa interagir os pequeninos, através da realização de atividades lúdicas será realizado pelo 5º ano consecutivo no município.

Desenvolvido pela Associação Cultural Uniartes, o projeto Arte de Fazer Criança Feliz, que acontece no dia 15 deste mês, promete realizar a distribuição de brinquedos com a participação de atores e atrizes, caracterizando personagens brincantes, como o palhaço.

Além de proporcionar diversão para as crianças, o projeto tem mobilizado o lado solidário de muitas pessoas. “Anualmente contamos com a contribuição daqueles que doam brinquedos. É um momento muito especial e emocionante, pois além das famílias beneficiadas, escolas envolvidas, nós que organizamos e também os atores e atrizes, somos todos tocados pelo ato da solidariedade”, informou Cléverson Rêgo, da Uniartes.

Aproximadamente 10 atores e atrizes participam da execução do projeto interagindo com as crianças e distribuindo os brinquedos e cerca de 200 famílias são alcançadas. Em 2013 o projeto arrecadou 240 brinquedos, em 2014 foram 340 brinquedos, em 2015 conseguiu-se a média de 412 brinquedos e em 2016 foram 458 brinquedos. “Tivemos um crescimento significativo ao longo dos anos e a nossa meta é ampliar ainda mais agora em 2017”, destacou Cléverson.

CONTRIBUA COM O PROJETO

Para contribuir, qualquer pessoa física ou jurídica pode doar brinquedos novos ou usados, ou qualquer quantia em dinheiro. Basta procurar a Associação Uniartes que fica localizada na Rua Deoclécio Rego, S/N, Centro – Sala 01, em União – PI.