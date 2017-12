Arroxá o Nó promove Beleza Estudantil acontecerá na Balão Hall

Neste sábado (02), acontecerá a escolha da Beleza Estudantil da cidade de União, garotas de escolas municipal e estadual irão desfilar na boite Balão Hall. Um show de estudantes bonitas do município de União, o evento começa às 22 horas com animação do DJ Maurício Mazza e participação de Tinna a miss gay do carnaval 2017, trazendo pocht show de samba no pé. Ingressos ao preço de R$10,00 com integrantes da grupo junino Arroxa o Nó.



Ossian Mello