Abastecimento de água deve normalizar na manhã dessa quarta-feira (04)

No final da tarde desta terça-feira (03), funcionários da Agespisa em União informaram ao Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de União que o abastecimento de água da zona urbana do município deve normalizar na manhã dessa quarta-feira (04).

As peças necessárias para a recuperação da bomba que faz a captação da água tratada e leva até as residências já chegaram à cidade. “Os técnicos da Agespisa de Teresina se deslocaram especialmente para montarem a peça agora a noite e logo em seguida estaremos fazendo os procedimentos para que o abastecimento normalize para todo o município”, explicou o agente administrativo, Francisco Barbosa.

BOMBAS NOVAS

Após pedido do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, que esteve semana passada com uma equipe de vereadores e o deputado estadual, Georgiano Neto, solicitando urgência na resolução do problema junto ao presidente da Agespisa, o município também recebeu duas bombas novas que ficarão estocadas para precaver qualquer eventualidade.





Ascom