Timon City passa a aceitar cartão de crédito e vai parcelar valor da passagem

A empresa de ônibus ‘Timon City’ resolveu inovar no seu atendimento. A partir da próxima quinta-feira (12), os passageiros poderão pagar suas passagens por meio de cartões de crédito ou débito. A novidade foi divulgada pelo proprietário da empresa, Ramon Alves. Os ônibus da Timon City irão aceitar todas as bandeiras nacionais de cartões.

As condições de pagamento no crédito e débito também vale para os estudantes. Eles poderão comprar os vales estudantis nos postos de vendas Timon City, no Terminal Rodoviário de Timon e em outros pontos da cidade.

O estudante Breno Cavalcante, comenta que a aceitação dos cartões no transporte público é um avanço para a cidade. “É bem mais prático poder pagar com um cartão de crédito ou débito. Até evita que o passageiro ande com dinheiro em espécie, um perigo a menos de ser assaltado”, disse.

Segundo Ramon, os motoristas e cobradores estão sendo treinados para trabalhar com a maquineta de cartões. “A mudança começa a partir do dia 12, mas por ser feriado, garantimos o funcionamento em todos os ônibus no dia 13. Os funcionários estão em treinamento para melhor atender nossos passageiros”, afirma.

De acordo com o empresário, o transporte público é um comércio como qualquer outro, e os clientes merecem boas opções de atendimento. “Ao invés de pagar antes, o cliente pode pagar depois. E ainda poderá parcelar se quiser. Além das bandeiras nacionais, estamos nos organizando para trabalharmos também com o Credshop. ”, disse Ramon.

A passagem na Timon City custa R$ 3,00 e R$ 1,37 para estudante.

Nayara FelizardoGeici Mello