Açudes recuperados pela Prefeitura de Santana começam a captar água

As boas chuvas que caíram sobre o município de Santana do Piauí, localizado no Centro-Sul do Estado, já modificaram a paisagem local. A vegetação foi renovada e os açudes começaram a captar água. Em alguns reservatórios, o volume está próximo de atingir sua capacidade máxima.

Em novembro de 2017, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras realizou a limpeza dos açudes que se encontravam cobertos pela terra. A ação englobou várias comunidades rurais santanenses e teve por objetivo captar o bem natural para a nutrição dos animais.

Após a ação e com as últimas precipitações pluviométricas, os açudes já estão com um significativo volume de água e poderão beneficiar centenas de famílias que tem como principal atividade a agricultura e pecuária.

Folha Atual