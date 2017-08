Governador inaugura pavimentação e rodoanel nesta quinta (27)

O governador Wellington Dias visita, nesta quinta-feira (27), a obra de pavimentação da estrada que liga o município de Dom Inocêncio a São Lourenço do Piauí. A obra, que é uma reivindicação antiga da população, está sendo executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e deve ser entregue até o fim deste ano.

De acordo com a secretária da Infraestrutura, Janaínna Marques, a obra vem sendo realizada por etapas, uma vez que, devido ao período chuvoso na região, a construtora responsável pelo serviço foi obrigada a parar as atividades. “É com muito empenho que estamos trabalhando para concluir essa obra que é uma reivindicação antiga da população da região, assim como um grande desejo meu e do governador Wellington Dias, que essa pavimentação seja concluída. A estrada possui cerca de 80 quilômetros e já foram realizados mais de 25 quilômetros de terraplangem e 18 de pavimentação em TSD”, destacou a gestora.

A pavimentação consiste na terraplanagem, técnica construtiva que visa aplainar e aterrar terrenos; pavimentação em TSD e construção de cinco pontes. A expectativa é que a conclusão da obra ocorra até o fim deste ano.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual dará por inaugurada as obras de pavimentação asfáltica que também foram executadas pela Seinfra em diferentes ruas do município de São Raimundo Nonato, beneficiando os moradores dos bairros Alto São Félix, Baixão da Guiomar, Paraíso das Aves, dentre outros.

Rodonael

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura, executou, ainda na cidade de São Raimundo Nonato, o rodoanel do município. São 2,5 km de extensão asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ), evitando que os carros de grande porte passem pelo Centro da cidade.

De acordo com o engenheiro civil sãoraimundense, Silverson Negreiros, uma obra como essa contribui, de forma significativa, para o desenvolvimento da cidade. “Sem dúvida alguma, essa obra vem somar, uma vez que vai conservar as vias do Centro, pois os carros grandes e pesados evitam passar por dentro da cidade e trafegam pelo rodoanel, facilitando a viagem, assim como, de alguma forma, veio para movimentar a nossa economia, pois um grande empresário da região aproveitou a obra para colocar um depósito nas proximidades, o que vai gerar mais emprego e renda para a população, sem falar que estão sendo realizados vários loteamentos ali nas proximidades do rodoanel. Então, sem dúvida alguma, essa obra veio para somar”, afirmou Silverson.

O rodoanel do município será inaugurado nesta quinta-feira (27), pelo governador Wellington Dias.

Ccom