Exposição sobre Serra da Capivara chega a São Raimundo Nonato

Imagens que mostram crânios humanos milenares, escavações de animais da megafauna, os trabalhos nos laboratórios da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) e muitos outros detalhes das últimas duas décadas de pesquisas multidisciplinares compõem a exposição “Seriam os Piauienses da Serra da Capivara os homens mais antigos das Américas?”. A mostra fotográfica foi feita inicialmente na Alemanha, passou por Teresina e agora chega a São Raimundo Nonato.

O evento, que é totalmente gratuito, será aberto na sexta-feira (25), no Centro Diocesano, um prédio histórico localizado na área colonial da cidade de São Raimundo Nonato e que estará comemorando os festejos em homenagem ao seu padroeiro. O público da microrregião e turistas que visitem a Serra da Capivara nesse período terão a oportunidade de conferir a exposição na cidade até o dia 3 de setembro, quando deve seguir para o Paço Imperial, no Rio de Janeiro.

“A mostra que vem para a cidade de São Raimundo é paralela à exposição que continua em cartaz na Europa e fica lá até abril de 2018, quando será encerrada na cidade de Bonn”, explica o fotógrafo André Pessoa, autor do projeto.

A iniciativa de trazer a exposição para o Brasil é da Coordenadoria de Comunicação Social do Governo do Piauí que pretende mostrar as riquezas naturais, culturais e científicas da Serra da Capivara para o maior número de pessoas possível.

O governador do Piauí, Wellington Dias, e a vice-governadora Margarete Coelho devem visitar a exposição em São Raimundo Nonato no dia 30 de agosto, auge das comemorações do padroeiro da cidade.

Wellington esteve em Berlim para a abertura da mostra, em maio passado, e também quando ela foi exibida em Teresina. A expectativa agora é pela definição da data em que as belezas da Serra da Capivara serão exibidas na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos.

