Autorizada a implantação da Adutora Serra Branca em São Raimundo Nonato

Nesta terça-feira (26), o governador Wellington Dias visitou obras em andamentos e autorizou o início de outras em São Raimundo Nonato. O município ganhará uma passagem na região do Beco das Engazeiras e a tão sonhada Adutora Serra Branca, que será integrada ao Sistema da Adutora do Garrincho.

A nova passagem da cidade ligará os bairros da região do Beco das Ingazeiras ao Centro. A previsão é que a obra seja concluída no início de 2018. "Quem está nessa região, para se dirigir, por exemplo, à UPA, ao Museu do Homem Americano e à Universidade precisa passar por todo o Centro da cidade, o que provoca um grande volume de veículos. Com a passagem, o seu trajeto é 80% reduzido. Foi um projeto muito bem elaborado pela prefeitura e que está sendo concretizado", destacou o governador.

Durante a visita ao município, Wellington também assinou a ordem de serviço para a implantação do Sistema da Adutora Serra Branca, que proporcionará segurança hidríca para a população. "Este é um grande sonho que está saindo do papel graças a um esforço em conjunto com a prefeitura, governo e bancada federal. São Raimundo é uma das cidades que mais sofrem com a falta de água e com a chegada dessa obra vamos dar um salto na qualidade do abastecimento em todo o município", pontuou o senador Ciro Nogueira.

A obra receberá recursos no valor de R$15.486.224,23, oriundos do Ministério da Integração Nacional, através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). "A previsão é de que seja entregue em março de 2018. A nova adutora atenderá a mais de 40 mil pessoas nos nove municípios que compõem o Território da Serra da Capivara: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, São Lourenço do Piauí, Bonfim do Piauí, Várzea Branca, Anísio de Abreu, São Braz do Piauí, Dirceu Arcoverde e Jurema", afirmou o diretor da área de revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, Inaldo Guerra.

"A adutora sanará um problema que se arrasta durante os seis anos de seca e levará água de qualidade aos moradores de São Raimundo. Além disso, estamos tendo muitas melhorias em infraestrutura, como a passagem que está sendo concluída. Hoje é um dia importante para o município", disse a prefeita Carmelita Castro.

Outras obras

Em São Raimundo Nonato, o governador Wellington Dias ainda autorizou ao Departamento de Estradas e Rodadens (DER) tomar as providências necessárias para a licitação da obra da avenida José de Castro, na qual será investido mais de R$3 milhões; a licitação da obra de restauração da rodovia 468 - trecho Currais, Bonfim do Piauí e Varzem Branca, com uma extensão de 28,70 km, no valor de R$4.700 milhões; iniciar os serviços de mobilidade urbana de 16.000 m² no município de Bonfim do Piauí, que receberá recursos no valor de R$518 mil.

