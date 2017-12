U.E. ‘’Manoel Soares Teixeira’ realizou gincana cultural

A Unidade Escolar ‘Manoel Soares Teixeira’, realizou na última quinta (30/11) a ‘II GINCANA CIENTIFICA CULTURAL’ com tema ‘O SABER CIENTIFICO-CULTURAL’, no ginásio poliesportivo, centro.

A gincana teve início às 13h, com a participação de três equipes: Fênix, Star Blue, Ecoguerreiros.

O objetivo é estimular o desenvolvimento dos pilares da educação aprender a conviver,a fazer,a pensar e conhecer,a ser,aprender a compreender e ascender,além de promover uma melhor interação entre alunos,pais e comunidade escolar de um modo gera,proporcionando momentos de recreação,criatividade, interação,despertando o espírito de equipe e competições de maneira sadia e prazerosa.

A gincana foi divida em duas etapas: tarefas antecipadas e as presentes no ginásio de esporte.

As antecipadas foram realizadas nas dependências da escola com atividades teóricas e praticas, dentre elas uma horta escolar,arrecadação de alimentos,campeonato de futsal, e encerrando no ginásio poliesportivo com a realização de tarefas.

Unidade Escolar Manoel Soares TeixeiraMárcio Costa