Secretaria de Saúde realizara I Plenária Municipal de Saúde em São Pedro

A Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, através da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, realizará na próxima quarta-feira, 20 de dezembro de 2017, na Câmara Municipal a I Plenária Municipal de Saúde com o tema ‘SUS DE UM NOVO JEITO PARA SÃO PEDRO DO PIAUÍ’, com início às 8h.

As plenárias são espaços democráticos de construção de políticas de saúde tem como objetivo avaliar a situação de saúde dos municípios assim como propor diretrizes para a formação da política municipal de saúde.

É necessário valorizar esse espaço, garantindo que as discussões envolvam os vários segmentos da sociedade, de forma ampla e transparente.

As propostas que resultarão em ações efetivas e inovadoras para a saúde no município.

Secretaria Municipal de SaúdeMárcio Costa