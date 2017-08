Profissionais da saúde participam de curso de 'Redução de Vulnerabilidade'

Os ACS (Agente Comunitário de Saúde), profissionais do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família), conselheiros tutelares participaram na última sexta (21) no auditório da câmara municipal de vereadores de São Pedro do Piauí, do encerramento do curso de ‘Redução de Vulnerabilidade Associadas ao Consumo de Substâncias Psicoativas’ realizado pela secretaria municipal de saúde em parceria com a CRR-PI/UFPI.

O Centro Regional de Referência (CRR) em formação permanente aos profissionais e trabalhadores que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social aos consumidores de Substância Psicoativas. O CRR é o resultado é o resultado da parceria entre Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas Sobre Droga (SENAD) e Universidade Federal do Piauí (UFPI), representado na figura do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP).

O curso foi ministrado pela Dra. Lúcia Cristina MSc. Thaís de Andrade e Rita de Cássia, temas como a política estadual de combate as drogas no Piauí, orientação sobre rede de atenção psicossocial no Piauí, as implicações das representações sociais dos usuários de álcool e outras drogas nas formas de cuidados.

O prefeito Júnior Bill e a secretária de saúde Ana Lourdes participaram do encerramento e parabenizaram todos os participantes.

Márcio Costa