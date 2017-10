População realiza caminhada pedindo segurança na cidade

MA popular de São Pedro do Piauí, e cidades vizinhas, estiveram nessa segunda (2) participando de uma caminhada ‘#Muitas vozes por Landel Franklin’, além de vários outros Sampedrenses que perderam a vida no município com o aumento da violência no município.

A caminhada teve início as 16h em frente ao antigo CAPS, bairro Alto da Cruz, percorrendo a principal avenida até o centro da cidade, oportunidade em que foi assinado um baixo assinado solicitando mais segurança para a região do médio Parnaíba.





Márcio Costa