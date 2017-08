Moto pop 110 branca é recuperada em Hugo Napoleão Pela Força Tática

Na madrugada dessa quarta ((2), Força Tática da 1ª Cia do 18º BPM de Água recuperou uma motocicleta que havia sido tomada de assalto no município de São Pedro do Piauí.

Segundo informações, a equipe da força tática recebeu uma denúncia informando de que havia duas pessoas em atitude suspeita na rodovia que dá acesso à cidade de Hugo Napoleão.

Após denúncia a equipe se deslocou até o local onde interceptou os suspeitos conduzindo a moto que ao perceber a aproximação da polícia abandonaram a moto e fugiram para um matagal.

A motocicleta foi conduzida para a delegacia de Água Branca para os procedimentos necessários.

Márcio Costa