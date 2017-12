Pronatec realiza projeto com pais e alunos da escola ‘Landrí Sales’

O Mediotec da Unidade Escolar ‘Landrí Sales’,realizou na última sexta(15/12) no auditório do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social),o projeto ‘Mediotec,Escola e Família construindo novos caminhos/projeto de vida’.

Abertura com palestra mutivacional sobre família e escola ministrado pela palestrante Mascilene Moura, apresentação de paródias e balet(alunos do curso técnico em comércio),apresentação de musica inglês/português(alunos do curso em informática e comércio) e apresentação do documentários (Eu Acredito...)

O projeto teve como objetivo refletir sobre o valor da educação juntamente com alunos, família, comunidade, mostrando que é preciso deixar os jovens sonharem e que os sonhos podem fazer a diferença.

Como também estréia os laços entre a escola, alunos, família e a comunidade. Além de aproximar, acolher e proteger o nosso bem mais precioso, ’a família’ que nos dias atuais passa por um processo de fragilização.

‘Para finalizarmos nosso projeto, trazemos uma abordagem dos sonhos e projetos dos nossos alunos, o que pensam,sentem e o que esperam para o futuro, através do documentário ‘Eu Acredito... ’.

Participaram do evento o orientador do Pronatec,Francisco Batista,Elisonete Amorim(supervisora de ensino),Jayslene Meneses(diretora)Socorro Teixeira (representante da Secretaria de Educação de São Pedro),Naíade Nereida e Aparecida Barbosa (Coordenadoras Pedagógica) e Joelma Lima.

Unidade Escolar 'Landrí Sales'Márcio Costa