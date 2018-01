Iniciou o festejo de São Sebastião no bairro Buritizinho

Teve início na manhã desta quinta (11) no bairro buritizinho, o Festejo de São Sebastião.O festejo teve inicio com um café da manhã em frente à igreja do bairro.

As missas/novenas acontecerão às 19h e no dia 18 de janeiro o leilão realizado pela comunidade.

Programação Social:

12/01/18 - Forró Explosão Musical

18/01/18 - Forró Molejo

Imagens : Luis Carlos (Boquinha)

Prefeitura de São Pedro/ParóquiaMárcio Costa