Audiência pública reúne entidades e população para debater insegurança

Audiência Pública, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Piauí, reuniu, na manhã da última segunda-feira (9),a comunidade,líderes comunitários e sociedade civil ,para debatera insegurança em que encontra o município.

A audiência aconteceu no auditório da câmara de vereadores, foi um momento importante para a discussão do tema proposto, com a participação de autoridades e da comunidade.

Estiveram presentes na audiência:

Coronel Carlos Augusto

Tenente Coronel Elza Rodrigues (Subdiretora da diretoria de comunicação Social)

Tenente Juvenilton - Força Tática 18º BPM

Major Carvalho – Subcomandante 18º BPM

Major Lacerda – Comandante do 18º BPM - Água Branca do Piauí

Delegado Tiago Damasceno Sousa

Coronel Edson – Comandante do Policiamento do Serrado

Delegado Getan – Representando a Secretária de Segurança Pública - PI

Cabo Cristiano Brito - São Pedro do Piauí

José Maria Ribeiro de Aquino Júnior - Prefeito de São Pedro do Piauí

Veradores:

Napoleão Cortez

Rosângela Pessoa

Ingrid Soares

Netim

Neto Ferreira

Vaguim Teixeira

Foi apresentada a situação de insegurança que a cidade vem passando com a onda de assalto, latrocínio, roubos.

As autoridades apresentaram um levantamento das ações que vem sendo desenvolvido e dos planos futuros para a melhoria na segurança pública no médio Parnaíba.

Várias propostas foram apresentadas pelos participantes, e perguntas foram feitas e respondidas pelos presentes, com a participação dos alunos e professores da Unidade Escolar ‘Landrí Sales’.

Agora, é aguarda se essas melhorias serão mesmo executadas no município e região.

Câmara de São Pedro do PiauíMárcio Costa