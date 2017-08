Santa Cruz dos Milagres sediará 3ª Romaria da Família neste sábado

Acontece neste sábado (12), a 3ª edição da Romaria da Família no município de Santa Cruz dos Milagres (distante 195 km de Teresina). O encontro que é iniciativa da Pastoral Familiar abre a Semana Nacional da Família, que segue até o dia 19 deste mês. Para a terceira edição, a Romaria vem com o tema ‘Família, uma luz para a vida em sociedade’.

De acordo com Eduardo Medeiros, da Pastoral Familiar, o evento iniciará às 21hs e segue pela madrugada até as 05:00hs da manhã do dia seguinte. “É uma oportunidade dos grupos, pastorais, movimentos e famílias unirem-se em oração pelas famílias do mundo inteiro”, frisou. Este ano, a Pastoral espera a participação de cerca de 5 mil pessoas no evento.

O Assessor Nacional da Pastoral Familiar, Pe. Jorge Alves é uma das presenças confirmadas no evento. Para animar o ambiente, terá ainda o show de louvor com o cantor Ulisses Lima, de Brasília. “Durante a programação também estaremos expondo temáticas como comunhão e fidelidade, religiosidade e piedade, eucaristia dominical, e a família como lugar da espiritualidade cristã, serão alguns desses temas, com o objetivo de suscitar a prática espiritual”, disse Eduardo.

Eduardo Medeiros explicou ainda que o evento vem com algumas novidades. “Teremos a parte de aconselhamento, onde o setor família estará realizando. Teremos ainda 15 padres com a parte de confissões. O evento acontece na véspera do Dia dos Pais, então é uma ótima oportunidade de estarmos todos no pé do altar do Senhor pedindo bênçãos para toda a família”, pontuou.

Programação

A programação tem início às 21h, com Show de louvor do cantor de Brasília, Ulisses Lima. Às 22:30h acontece a exposição do Santíssimo Sacramento seguida do Lucernário às 00:30h. Momentos de louvor e oração seguem por toda a madrugada e às 04:40h tem início a preparação para Santa Missa. Às 05:00h será a Missa de envio para a Semana Nacional da Família. De acordo com a organização durante toda a Romaria acontecem confissões e aconselhamentos familiares.