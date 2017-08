SaLiVaG 2017 será lançado nesta quarta-feira, 26

A partir das 19:00 desta quarta-feira, dia 26, a Secretaria Municipal de Educação de Picos lançará a 5ª edição do Salão do Livro do Vale do Guaribas – SaLiVaG. O lançamento acontecerá na quadra Irmã Maria Helena Matias, do Instituto Monsenhor Hipólito.



Nesta edição a professora e Irmã Maria Helena Matias será homenageada pelos seus relevantes serviços prestados à educação do município no período em que esteve à frente da direção do Instituto Monsenhor Hipólito – IMH.

Durante o lançamento, serão apresentados os nomes já confirmados das atrações deste ano. Na ocasião, algumas novidades também serão anunciadas, como é o caso do projeto da Academia de Letras Escolar Infanto-Juvenil, que será implantado inicialmente em cinco escolas da rede municipal de ensino, juntamente com o projeto do “Cheque Livro”.

A programação oficial do evento ainda está sendo fechada e será divulgada em breve. As cidades de São Luís do Piauí e Sussuapara já confirmaram participação no SaLiVaG 2017 e cada uma delas enviará os alunos da rede municipal de ensino para participar do evento, que acontece de 13 a 17 de setembro, no Estádio Municipal Helvídio Nunes de Barros.

Ascom