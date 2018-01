Picos e região tem previsão de chuva em 2018 superior ao esperado

Mesmo diante de um grande período de seca ao qual região Sul do Piauí vem enfrentando ultimamente, as chuvas registradas nos últimos dias na cidade de Picos, dar indícios de que um “Bom inverno” está por vir.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão de chuvas para região de Picos está em torno de 600 milímetros ao longo do ano de 2018. A previsão que traz uma notícia favorável para região Sul do estado, volta a dar esperança para os agricultores piauienses, levando em consideração que a região é um grande polo de produção de caju no Brasil.

Chuva em Picos

Nessa segunda-feira (01), foi verificado que a chuva que caiu na cidade de Picos, rendeu 32 milímetros de água – e também algumas ruas alagadas no município. Para hoje, a previsão do tempo aponta variação de nebulosidade – com períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade e uma temperatura máxima de 39ºC.

Apesar, desse frustrante acontecimento, a população picoense celebra a abundancia de chuva na cidade.

Ascom