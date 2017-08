Governo investe em melhorias estruturais no Hospital de Picos

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, e o presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos, visitaram, nessa quinta-feira (20), o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Na oportunidade, os gestores vistoriaram as obras no hospital, além de debateram sobre o período de cogestão entre a Secretaria da Saúde e a Fepiserh.

O Justino Luz é um dos seis primeiros hospitais que foram transferidos para a Fepiserh e passa por um período de cogestão pelos próximos 60 dias. “Estamos aqui para discutir essa gestão compartilhada, discutindo os problemas para encontrarmos soluções, conjugando esforços de forma a criar condições em que a fundação possa assumir, de forma direta, a gestão dessas unidades hospitalares”, afirmou Florentino Neto.

Com essa transferência, o Hospital Regional Justino Luz deve se consolidar como referência na assistência naquela região. “A Fundação irá desburocratizar e dar mais celeridade aos processos dos Hospitais de todo o Piauí. Nosso primeiro compromisso com Picos é colocar a UTI e o Centro de Parto Normal para funcionarem até o fim do ano”, comentou Pablo Santos.

Os gestores iniciaram a elaboração de um cronograma de atividades e planejamento para uma série de melhorias, dentre elas, a conclusão de obras, como o Centro de Parto Normal, a Unidade de Terapia Intensiva(UTI) e a reestruturação na área da urgência e emergência. Também estão em processo de aquisição os equipamentos para a estruturação das UTIs adultas e neonatal e ainda de cuidados intermediários. “O hospital terá uma melhoria significativa ainda para esse segundo semestre de 2017”, garante o secretário.

Com o pleno funcionamento dessas unidades, a descentralização nos serviços de saúde ganha mais um importante reforço no estado. “Uma das minhas metas de gestão é concretizar o processo de descentralização da Saúde no Piauí. Estamos realizando obras significativas que melhorarão a estrutura do Justino Luz e também, a médio prazo, tomar as providências com maior celeridade possível, para que possamos iniciar a construção do novo Hospital Regional de Picos”, disse Florentino.

Segundo o secretário, o novo Hospital de Picos está em fase licitatória. “Temos uma conjunção de esforços para que possamos dar todos os direcionamentos, o mais rápido possível , para que as obras de já comecem agora no segundo semestre”, disse Neto.

Ascom