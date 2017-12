Vereadores de Pedro II recebem Medalha Alferes Tiradentes

Três vereadores da cidade de Pedro II serão homenageados com a “Medalha Alferes Tiradentes”. A honraria é conferida apenas aos políticos que tiveram aprovação popular e que possuam ilibada idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade.

Com 14,9% de aprovação, o vereador Robério Leite, (PTB), receberá do Instituto Tiradentes, a “Medalha Alferes Tiradentes – Colar de Ouro”, com 14,2%, o vereador Samuel Silva, (PDT), receberá a “Medalha Alferes Tiradentes – Colar de Prata” e com 11,8%, o vereador Reginaldo Gomes, (PSB), receberá a “Medalha Alferes Tiradentes – Colar de Bronze”.

A premiação é concedida aos gestores públicos que obtiveram os melhores índices de aprovação da gestão nos primeiros meses de 2017 e é uma iniciativa da renomada empresa brasileira, Instituto Tiradentes, que realiza pesquisa de opinião pública.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro de 2017 por meio de amostragem via consultas telefônicas aos moradores do município de Pedro II.

Nos dias 14 e 15 de dezembro, será realizada a entrega das chancelas da Comenda dos Inconfidentes em sessão solene ao final do 123º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeito, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, que acontecerá na cidade de Salvador – Bahia.





















Eudes Martins