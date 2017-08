Várias ações realizadas no dia do aniversário de Pedro II

Com a participação de uma bandinha de música, aconteceu na manhã de sexta-feira (11-08) a continuação da programação das comemorações aos 163 anos de Emancipação Política do município de Pedro II, na ocasião, em frente à sede da Prefeitura Municipal, foi realizada o hasteamento das bandeiras do Brasil, Piauí e Pedro II com as execuções dos hinos e discurso das autoridades.

A solenidade contou com a presença do prefeito Alvimar Martins, vereadores e secretários entre outras autoridades municipais. O evento também foi prestigiado por diretores de escolas, professores, servidores municipais, alunos e populares, tanto da zona urbana, quanto da zona rural.

Foi uma manhã de cidadania proporcionada pela Secretaria de Assistência Social com diversas ações, entre elas: Entrega de enxovais para gestantes; Entrega de 224 cartões do programa Bolsa Família; Entrega de 200 óculos; Expedição de documentos; Oficinas de artesanato, flores e maquiagens; Cortes de cabelos; Espaço da Criança; Espaço voltado para a pessoa com deficiência, entre outros.

Dentro da programação comemorativa aos 163 anos de Pedro II, os alunos da Educação Infantil das escolas municipais, representaram suas escolas com apresentações das lendas de Pedro II: A mulher de Branco, A sereia do Pirapora, O Cavaleiro Solitário, O Cospe – Cospe, Os Chora – Chora do Tamboril e A Comedora de Miolo de Criança.

Além das coreografias dos alunos e o carimbo apresentado e dançado pelo grupo da melhor idade, vale salientar que os alunos assistidos pela APAE também fizeram uma linda apresentação, assim também como os integrantes da junina Bag Dance, que fizeram uma bela apresentação com referência ao cangaço através do Xaxado, um estilo dançante característico das quadrilhas juninas modernas.

Diversas escolas através de estandes expuseram vários temas para que as pessoas presentes acompanhassem, temas como: Cultura, Artesanato, Esporte, Pontos Turísticos, Religião, Festival de Inverno e Literatura. Todos os estandes foram visitados e receberam muitos elogios e aplausos, destaque ainda para os praticantes do Muay Thai, que demonstraram um pouco da importância desse esporte para o ser humano, como também, as ações praticadas pela equipe do SAMU.

O prefeito Alvimar Martins afirmou que tudo foi planejado com a finalidade de contemplar aos pedrossegundenses e visitantes. "É uma festa tradicional do nosso povo e, por isso, bastante esperada. Tenho certeza que os pedrossegundenses e visitantes que aqui estão para nos prestigiar estão sendo contemplados com todas as atividades que desenvolvemos especialmente pra lembrar essa que é uma das mais e importantes datas de nosso calendário", disse o gestor.

A programação da Praça da Matriz foi encerrada com muito forró pé de serra, com a responsabilidade do grupo forrozeiro de Gil do Acordeon, colocando ainda muito mais empolgação nas pessoas presentes, que lá estavam prestigiaram aquela solenidade.

















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins