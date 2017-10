Tucuns dos Pedro e Placas empatam no primeiro jogo da Semifinal pelo Ruralzão

O primeiro jogo da Semifinal do Campeonato Rural de Pedro II para Tucuns dos Pedro e Placas aconteceu na tarde deste domingo (01-10). Para esta competição podemos dizer que é mais um grande clássico do futebol de Pedro II, o confronto aconteceu no campo da comunidade Tucuns dos Pedro, sendo este o jogo de ida e o campo ficou completamente lotado, os amantes do futebol das mais diferentes comunidades da zona rural do município, como também da zona urbana de Pedro II, foram prestigiar este confronto que terminou empatado sem gols, 0 a 0.

Este jogo de ida pelo Ruralzão 2017 entre Tucuns dos Pedro e Placas tinha tudo para ser eletrizante, mas o primeiro tempo foi de muito chutão, os jogadores de ambas as equipes procurando se livrar da bola com chutões em direção ao gol adversário, para alguns torcedores, a primeira etapa foi de fato um jogo sonolento e sem muitas emoções. Diante disso, o 0 a 0 inicial permaneceu no placar até o fim. O jogo de volta vai acontecer no próximo final de semana na comunidade Placas.

É válido destacar que durante o primeiro tempo o time das Placas teve mais posse de bola, cercava a área, mas pouco agredia. O time dos Tucuns buscava em jogadas rápidas tentar surpreender o time visitante, mas até, ao apito da arbitragem para o intervalo o jogo foi de pouquíssimas emoções.

A segunda etapa começou melhor, mais movimentada. Os dois times tiveram oportunidades de marcar, mas as finalizações não foram tão eficientes. O tempo foi correndo com o time das Placas ligeiramente superior, ao menos com mais posse de bola, mas pecando nas finalizações.

Durante os 45 minutos finais, à arbitragem teve mais trabalho, os jogadores das duas equipes disputavam com muita ansiedade no objetivo de ter o domínio da bola e em algumas dessas jogadas os ânimos se elevavam, por algumas vezes as comissões técnicas tinham que intervir e auxiliar a arbitragem naquele momento quente da partida.

Os torcedores não comemoraram, pois o gol não saiu e o time dos Tucuns dos Pedro contava com uma vitória jogando em casa e assim ir para o jogo de volta jogar por um empate. Mesmo com o placar sem gols jogando fora de casa, percebeu-se que a comissão técnica, jogadores e torcedores das Placas demostravam insatisfação com o resultado e com a pouca produção em campo, pois buscavam uma vitória fora de casa.

Com este empate arrastado, o jogo seguiu em 0 a 0 até o apito final deste primeiro confronto da Semifinal para estas equipes e a decisão fica para o próximo final de semana no jogo de volta no campo das Placas, de lá sairá o primeiro finalista do Ruralzão 2017.





















Eudes Martins