Técnicos do FNDE fiscalizam obra em Pedro II

Na manhã de terça-feira (17-10) técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação, estiveram no município de Pedro II, para vistoriar uma quadra coberta localizada na Rua José Galvão S/N no Bairro Cristo Rei, a mesma que se encontra inacabada, já era para está sendo utilizada pelos jovens para a prática esportiva, mas infelizmente está servindo para outros fins.

A situação de como a quadra se encontra no momento foi fotografada pela Engenheira Márcia Máximo, a engenheira disse que a quadra não foi concluída, porque o município durante a gestão anterior deixou de pagar uma contrapartida no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).

De acordo com o secretário de Administração de Pedro II, Dr. Jose Neto, “nenhum procedimento licitatório entre os anos de 2013 a 2016, não foi encontrado pela atual gestão, isso devido ao tamanho descaso que foi recebido o município”. Ainda de acordo com José Neto, “somente agora via procedimento judicial foi concedida a reintegração de posse daquela obra”, afirma.





























Fotos: Edinardo Pinto e Eudes Martins

Eudes Martins