Superintendente da Sudarpi vista polos artesanais de Pedro II

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense (Sudarpi), Jordão Costa Silva, acompanhado da Coordenadora do Artesanato do Estado de Alagoas, senhora Daniele e da Curadora do Artesanato do Estado do Ceará, senhora Angélica, realizaram uma expedição ao polo artesanal de Pedro II durante todo o dia de sexta-feira (13-10), os mesmos foram recepcionados pela secretária de Turismo de Pedro II, senhora Rejanete Campelo e pela secretária de Cultura, senhora Sandra Galvão.

A expedição teve como objetivo a troca de experiência entre os estados e o fortalecimento do artesanato do Estado do Piauí, na oportunidade foram realizadas visitas as mais diferentes áreas de produção artesanal de Pedro II. Para Jordão Costa este é um importante momento para troca de experiência entre os estados. “A troca de experiência é um importante momento entre os estados, pois fortalece as relações governamentais, tendo em vista que o artesanato do Estado do Piauí é um dos mais ricos e mais diversificados do Brasil, a exemplo dos outros dois estados, Alagoas e Ceará o Piauí também é um estado polo do artesanato brasileiro”, comenta Jordão Costa.

Rejanete Campelo destaca como sendo de grande importância esses novos olhares para o artesanato pedrossegundense. “É muito importante essa visita, pois sempre procuramos manter esse contato, buscar parcerias, trazer esses novos olhares para o nosso artesanato e hoje estamos recebendo essas visitas importantíssimas. Reforçar que poderemos ter outras portas abertas futuramente para o nosso artesanato, pois a finalidade é essa de não deixar morrer o nosso carro chefe”, diz Rejanete.

Durante a visita ainda foi anunciada uma emenda parlamentar da deputada estadual Flora Izabel, no valor de 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para a Associação Xique-Xique, no entanto, essa emenda deverá ser liberada no final de novembro para que haja um investimento na compra de materiais para associação que fica localizada no Bairro Santa Fé. “Ficamos felizes porque é uma ajuda para a associação e na oportunidade será um investimento aplicado na compra de equipamentos e irá contribuir e muito na produção, é uma pretensão nossa de buscar novos investimentos para o artesanato pedrossegundense e assim o faremos, iremos buscar”, frisa Rejanete Campelo.

Três potenciais do artesanato pedrossegundense foram visitados na manhã dessa sexta-feira, além da Associação Xique-Xique onde foi visto in loco a tecelagem, a equipe da Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura acompanharam os visitantes até a produção de opalas e arte santeira. “As coordenadoras ficaram encantadas com a tecelagem, com a produção da opala e da arte santeira, então o município de Pedro II se destaca com estes três potenciais e isso virá apresentar a abertura de novos mercados para a tecelagem pedrossegundense para que não se acabe essa técnica artesanal,”, disse Jordão.

Ainda de acordo com Rejanete Campelo, o trabalho artesanal realizado em Pedro II deverá ser levado para outros estados. “Deveremos está levando o nosso trabalho aonde quer que tenha uma feira, a nossa pretensão é propagar o nosso trabalho para outros estados, fazer com as pessoas conheçam o nosso artesanato, a rede, a opala, a arte santeira entre outros”, finaliza a secretária de Turismo.





























Eudes Martins