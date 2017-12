Solenidade marca o início da Segunda Edição da Copinha Sub 21 de Pedro II

Aconteceu no final da tarde e início da noite de sábado (16-12) na Arena Pirapora em Pedro II, o lançamento da II Copa Pedro II de Futebol Sub 21, que nesta segunda edição faz uma homenagem a dois grandes nomes do esporte de Pedro II, ao saudoso desportista Sr. Carioca, um ser humano que muito fez pelo esporte de Pedro II, inclusive foi o idealizador da construção das Arenas nas comunidades rurais do município e o outro homenageado, é o desportista Sr. Antonio Chico, sendo este um grande colaborador do esporte pedrossegundense, na oportunidade, Antonio Chico acompanhou toda a solenidade e demonstrou muita felicidade pela homenagem.

Quem prestigiou o evento teve a oportunidade de ver in loco, a Exposição da Memória Histórica do Futebol de Pedro II, sob responsabilidade do professor Afonso Getirana, apresentação de várias modalidades de Artes Marciais, apresentação dos times que estarão disputando a competição, apresentação e desfile das misses das agremiações, onde na oportunidade foi eleita a Miss da Copinha de Pedro II, sendo escolhida pelo júri, a linda e bela Sabrina, representante da agremiação do time do Missão Esporte, vale destacar que das 17 equipes que disputarão a competição, 14 delas apresentaram suas lindas misses.

A solenidade continuou com o desafio do Travessão, onde os atletas tinham o desafio de acertar a bola no travessão após chute do meio da quadra, após esse desafio, teve início o Quadrangular, com jogos disputados entre os times dos Radialistas, Vereadores, Organização/Árbitros e Irmãos Silva.

O primeiro confronto aconteceu entre os times dos Vereadores e Radialistas, na oportunidade o time dos vereadores reforçado pelos atletas Leandro da Serra e Netinho Patrocínio, venceram os comunicadores pelo placar de 4 X 2. A segunda partida foi realizada entre os times da Organização/Árbitros e Irmãos Silva, onde o time da Organização/Árbitro venceu por 2 a 1 os Irmãos Silva.

A grande final do Quadrangular aconteceu entre os times dos Vereadores e Organização/Árbitros. Reforçado com os atletas Júnior Fontenelle e Yam, que ainda atuam nas competições esportivas em Pedro II, o time da Organização/Árbitros, venceu fácil pelo placar de 8 a 4 o time da Câmara Municipal.

O time dos Vereadores, vice-campeão do Quadrangular levou o troféu que homenageou o desportista e empresário, JB Calçados, o time da Organização/Árbitros, o grande campeão do torneio, levou o nome do saudoso, Antonio Jacob, pai dos Irmãos Silva.

A Copinha Sub 21 de Pedro II é uma organização do Vereador Samuel Silva, esta que é a II edição será disputada por 17 agremiações, os confrontos entre os participantes iniciaram a partir desse domingo (17-12).





















Fotos: Neto Santos

Eudes Martins