Semifinais do Ruralzão: Placas e Barro dos Lopes decidem jogando em casa

Nessa disputa pelo título do Ruralzão 2017 mais dois times ficarão pelo meio do caminho neste final de semana, os jogos de volta pelas semifinais acontecem neste sábado (07-10) e no domingo (08-10). Enquanto dois times ficarão no meio da caminhada, outros dois passarão para a final e disputarão o título da maior competição esportiva do município de Pedro II no final de semana seguinte.

Neste sábado às 15h30 na comunidade Placas, o time local recebe a equipe dos Tucuns dos Pedro, o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, qualquer outro empate leva a disputa para os pênaltis, os dois times, tanto as Placas como os Tucuns dos Pedro, se respeitam muito, mais ambos tentarão vencer no tempo normal e evitar a emoção das penalidades, tudo indica que será um grande espetáculo.

No domingo, todas as atenções estarão voltadas para o outro confronto das semifinais, o time do Barro dos Lopes enfrentará o Real Barça da Lagoa do Sucuruju no campo Faveirão do Cancão. O jogo de ida aconteceu na comunidade Lago do Sucuruju e o Real Barça venceu por 1 a 0 com um gol do atleta Hagaci.

Para passar para a grande final, o Real Barça joga pelo empate ou uma vitória simples, já o Barro dos Lopes para seguir na competição precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, caso o Barro dos Lopes vença por 1 gol de diferença, a decisão segue para os pênaltis e assim será conhecido a segunda equipe que disputará a final do Campeonato Rural de Pedro II.

A expectativa também está voltada para a presença de um grande público nessas duas comunidades, por se tratar de jogos decisivos, estima-se que aproximadamente quatro mil pessoas prestigiem cada jogo desse final de semana. O Ruralzão é uma realização da Prefeitura Municipal de Pedro II, por intermédio da Secretaria de Esportes.















Eudes Martins