SEMED realiza II Aulão preparatório para a Prova Brasil

Esta terça-feira (17-10) foi de mais conhecimentos e interação para os alunos do 5º ano da Rede Municipal de Pedro II. Estudantes de 19 escolas participam do II Aulão, uma espécie de preparatório intensivo para a Prova Brasil, que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O II Aulão é uma ação promovida pela Prefeitura de Pedro II por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) sendo mais uma inovação no modelo de ensino, com a intenção de melhorar a nota do município, esta ação também acontece nesta quarta-feira (18-10) para os alunos do 9º Ano.

Mais de 900 alunos das escolas municipais estão participando do II Aulão motivacional que aborda os mais diferentes conteúdos de Matemática e Português, com perguntas que exigem muito raciocínio do alunado na hora da resposta. Para a Coordenadora de Língua Portuguesa, professora Antonia Ivone, essa ação realizada pela SEMED com o apoio dos professores, está sendo muito positiva. “Essa é uma iniciativa muito positiva que rompe a rotina e envolve os alunos, firmando um compromisso social muito importante para cada um deles como cidadão, desenvolvendo competências e habilidades em leitura e cálculos”, diz a coordenadora.

O IDEB é medido a cada dois anos, numa escala de zero a dez e a meta é mobilizar os estudantes para o entendimento da importância da Prova Brasil e da elevação dos índices do IDEB no município de Pedro II. A secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, avalia a ação como sendo muito proveitosa. “A exemplo do I Aulão este II também está sendo bastante proveitoso e motiva ainda mais os nossos estudantes a participarem positivamente da Prova Brasil que avalia os conhecimentos dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa. Além de promover um momento de aprendizagem, proporciona ainda um momento de interação entre alunos de diversas escolas, oriundos tanto da zona urbana quanto da zona rural”, frisa a secretária.

Kelcylene Oliveira, em nome de todos que compõem a SEMED, agradece aos professores ministrantes que contribuíram e estão contribuindo para que esta atividade aconteça. “São profissionais competentes, capacitados e, acima de tudo, compromissados com a educação. A eles o nosso agradecimento”, conclui a secretária.

O II aulão encerra o cronograma da SEMED para a Prova Brasil, visto que a mesma está prevista para acontecer entre os dias 23 de outubro e 03 de novembro.

















Fotos: Edinardo Pinto e Eudes Martins

Eudes Martins