SEMED realiza Encontro de Formação para professores da Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Pedro II realizou nesta segunda (31-07) na Escola Monsenhor Lotário Webber, um Encontro de Formação para os professores da Educação Infantil. Esse encontro teve como objetivo fazer um replanejamento para a volta as aulas nesse segundo semestre, já que o professor conta com uma ferramenta diferenciada em sala de aula, que é o livro didático direcionado especialmente para essa classe estudantil e, no entanto, esse momento também foi de preparação e formação do profissional no que se refere ao uso do material e assim ampliar essa prática educacional, facilitando ainda mais a forma de ensinar do professor como também facilitar o aprendizado do aluno no município de Pedro II.

A professora Fernanda Marques, palestrante nesse Encontro de Formação, falou da importância da capacitação para cada professor que trabalha diretamente com crianças no início do Ensino Aprendizagem. “É um momento de muita valia para cada professor que aqui estar, pois através de capacitações como essa, eles podem tirar todas as dúvidas e fazer reflexões para a sua prática nessa missão que é de ensinar”, frisa a palestrante.

De acordo com Fernanda Marques, um dos obstáculos encontrados atualmente pelos educadores, é a mudança de postura do aluno. “A mudança de postura do aluno dentro da sala de aula, é um dos principais obstáculos que a gente vem encontrando e que nos exige trabalhar em todos os âmbitos educacionais e a partir dessa mudança o professor vai ter que entrar nessa transição de conhecimento para poder levar conhecimentos diferenciados para a prática dele e é em encontros como esse que o professore se capacita e amplia ainda mais os seus conhecimentos”, disse Fernanda Marques.

O Encontro de Formação para os professores da Educação Infantil, ainda teve como finalidade preparar o professor para lhe dá com as mais diferentes situações em sala de aula, momento que exige também que a coordenação da Educação Infantil faça uma modificação em seu planejamento por se tratar de reflexões positivas que deverão acontecer no decorrer do processo de ensino em sala de aula.













Eudes Martins