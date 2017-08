Secretário Estadual da Defesa Civil recebe prefeito de Pedro II

O Secretário Estadual da Defesa Civil, Hélio Isaías, recebeu na manhã dessa segunda-feira (31-07) o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, que estava acompanhado do seu assessor Jurídico Dr. Fabiano Silva e do empresário Nelson Nogueira.

De acordo com Alvimar Martins, o encontro teve como objetivo solicitar mais auxílio da Secretaria Estadual da Defesa Civil no que se refere a reduzir os efeitos causados pela estiagem no município de Pedro II. “Estamos trabalhando para reduzir os efeitos da estiagem em nosso município, no entanto, durante reunião com o secretário Hélio Isaías, solicitei mais carros-pipa, sistema de abastecimento de água, limpeza do açude Joana e outras obras que irão evitar a falta d'água em Pedro II. Nosso objetivo é garantir água para todas as famílias pedrossegundenses”, comentou o prefeito.

















Eudes Martins