Secretaria de Saúde de Pedro II realiza ações do Outubro Rosa

Outubro é um mês especial no que se refere à conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o Brasil. Para incentivar as mulheres pedrossegundenses a realizar o autoexame e ir a consultas de rotina, a Secretaria Municipal de Saúde de Pedro II realiza neste mês, diversas ações de conscientização sobre o tema.

A campanha está sendo realizada através de orientações, palestras, exibição de vídeos e distribuição de panfletos, cujo objetivo é chamar a atenção das mulheres para a necessidade da preocupação de visitar com mais frequência o médico e fazer a mamografia caso necessário. Essa campanha também estimula a mulherada a está realizando o autoexame das mamas, que é muito fácil e de graça.

Os postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Pedro II estão intensificando este trabalho, o enfermeiro Luan Lunas, a exemplo dos outros profissionais que trabalham nos ESFs do município, esteve reunido com algumas mulheres que são atendidas, no ESF do Bairro Boa Esperança, na oportunidade, o mesmo buscou transmitir as orientações às mesmas por meio de uma palestra e de um vídeo, onde o conteúdo conscientiza as mulheres a realizarem o autoexame. Ao ser detectado alguma alteração, a mulher deverá procurar o médico do seu posto de saúde, para uma melhor avaliação e se necessário à realização do exame da mamografia, sendo este o exame específico com a finalidade de descobrir alguma anormalidade no seio da mulher.

A secretária de Saúde, Tatiana Galvão, alerta sobre a importância de toda mulher aderir a esta ação do Outubro Rosa e realizar estes exames preventivos. “É importante fazermos ações para incentivar às mulheres a realizarem esses exames preventivos, porque o quanto antes esta doença for descoberta, maior é a chance de cura, eu já aderi à campanha e assim espero que cada mulher de Pedro II de forma especial, se preocupe e também possa está aderindo e realizando estes exames e cuidando de si mesma, é muito importante que cada mulher ame a si própria e esse amor começa pela saúde”, diz Tatiana Galvão.





















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins