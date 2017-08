Secretaria de Saúde de Pedro II inova e substitui isopor por caixas térmicas

Com a finalidade de ampliar ainda mais a qualidade da saúde em Pedro II, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, substitui todas as caixas de isopor por caixas térmicas, essa renovação visa oferecer maior segurança tanto na manutenção da temperatura, quanto na proteção das vacinas, tornando mais fácil a sua higienização.

Todas as caixas térmicas irão atender as necessidades dos ESFs da cidade e do interior e também do Centro de Saúde, local onde se é armazenado todas as vacinas, para assim reabastecer a todos os ESFs, trabalho este que é realizado todas as terças-feiras.

Ainda atendendo a mesma finalidade, o município irá equipar com geladeiras, sete (07) ESFs que ainda não dispõem desse equipamento e também tem como meta futura, trocar todas as estufas, por autoclaves, um equipamento novo com poder de segurança máxima na esterilização de todos os equipamentos.

A Coordenadora de Imunização, Saara Markia, disse que a substituição desse material é uma medida que visa oferecer segurança, manter a temperatura, além de facilitar o manuseio e a limpeza. “Essa troca representa um grande avanço na segurança do deslocamento e na preservação da temperatura das doses de vacinas. Essas caixas irão contribuir ainda no acondicionamento e na manipulação das vacinas nas ações de rotina como também nas campanhas de vacinações, ou seja, irá manter a qualidade das vacinas conforme recomendações. Sempre se transportou essas doses de vacinas em isopor e com essa substituição evita qualquer um desses riscos”, disse Saara Markia.

Foto: Eudes Martins





















Fotos:: Edinardo Pinto

Eudes Martins