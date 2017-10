Secretaria de Saúde de Pedro II busca apoio para reduzir casos de Pedofilia

O município de Pedro II por intermédio da Secretaria municipal de Saúde se mobiliza com o objetivo de traçar estratégias no combate e enfrentamento aos casos de pedofilia, abuso sexual de crianças e adolescentes e agressão à mulher, casos que vem crescendo de forma assustadora em todo o município.

De acordo com Bethânia Paz, enfermeira e responsável pelo ESF (Estratégia de Saúde da Família) da comunidade Tapera dos Vital, região esta que também concentra alguns casos dessa natureza, diz que formas de como combater esses casos absurdos estão sendo trabalhadas. “Nós que fazemos parte dessa equipe estamos preocupados com essa situação que é o aumento desses casos, no entanto, iremos buscar apoio ao Conselho Tutelar, SEMAS, CRAS, CREAS e Coordenadoria da Mulher, para juntos unirmos forças e ver de que forma vamos dá uma resposta para a sociedade na redução desses crimes que lesionam não só as vítimas mais suas famílias também. O mais grave é que esse tipo de crime está sendo detectado não só nesta área", disse Bethânia Paz.

Ainda de acordo com a enfermeira, reuniões estão sendo agendadas com profissionais da área para que toda a equipe aprenda como agir nessas horas. “O primeiro passo dado foi marcar uma reunião com o Conselho Tutelar e com os nossos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), para que nos oriente e assim sabermos quais os procedimentos corretos na hora de agir, sendo na desconfiança ou na identificação de algum caso desses que possa surgir daqui para frente. A reunião irá acontecer nos próximos dias”, frisa Bethânia Paz.

As informações colhidas com os ACS daquela região confirma, que as comunidades São Luís e Canto da Várzea são duas comunidades que também concentram casos como os citados acima e um suspeito de ter cometido um desses crimes ainda continua solto podendo fazer novas vítimas.

















Foto e informações: Edinardo Pinto

Eudes Martins