Secretaria de Meio Ambiente de Pedro II desenvolve novas ações

A área de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é uma das que merecem e requerem a maior atenção do poder público em seus diversos âmbitos: federal, estadual e municipal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pedro II – SEMAPE tem buscado apoio institucional para desenvolver suas ações, em especial o Projeto Pedro II Mais Verde, com vistas a promover a criação e manutenção em Áreas de Preservação Ambiental (APAS), arborização urbana e rural, além de recuperação e proteção aos mananciais (nascentes de rios e olhos d’água).

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Pedro II, João Batista Martins Júnior, ao falar sobre o projeto piloto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF na comunidade Gado Bravo, ele realça que: “Por lá ser um dos afluentes do Rio Parnaíba, cai no Longá e cai no Parnaíba, a CODEVASF escolheu a comunidade Gado Bravo para fazer um projeto de preservação das nascentes.”

O secretário Júnior explica o porquê dessa ação: “Vai-se evitar a influência tanto de humanos quanto de animais nessas nascentes, que se faz da seguinte forma: faz o cercamento da área para não chegar nenhum animal, caprinos, ovinos, gado bovino, para que possa desenvolver a vegetação nativa nessa nascente, o que melhora a quantidade de água nesses mananciais”

João Batista Martins Júnior complementa ainda, evidenciando que atuações serão realizadas pelos órgãos junto às comunidades: “Então a CODEVASF, em parceria com o município e o prefeito Alvimar Martins, que se sensibilizou com esse projeto da CODEVASF, fomos lá e sentamos com as duas associações, do Gado Bravo e Palmeira dos Soares, porque a Palmeira recebe água das nascentes do Gado Bravo. Então nós discutimos, sentamos com os proprietários, além da área do município – que é uma área que já é cercada – outros proprietários aceitaram que fosse cercado essa área de proteção, se comprometendo a não utilizar para fazer roça, tirar madeira, não fazer o extrativismo vegetal dessas áreas, as áreas de preservação, a flora nativa mesmo.”

Júnior cita ainda a importância do apoio das entidades e profissionais envolvidos no projeto: “É uma parceria da CODEVASF com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí – o IFPI – em que a CODEVASF vai entrar com o cercamento e 2 (dois) kits de irrigação para a comunidade Gado Bravo e Palmeira dos Soares e o IFPI vai entrar com o Projeto de Educação Ambiental. Vou sentar com o Diretor-Geral do IFPI de Pedro II, Prof.º Raimundo Nonato, para ele se inteirar desse projeto da CODEVASF e do IFPI Teresina e buscar também. A gente faz uma referência aqui ao professor Érico, que é daqui do município de Pedro II, que é professor do IFPI, que ajudou o município de Pedro II, além da Administração Pública na pessoa do prefeito Alvimar Martins de fazer esse trabalho de conscientização das nascentes.”

















Texto e fotos: João Paulo





Eudes Martins