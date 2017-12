Saúde Municipal em luta contra HIV-AIDS, Sífilis e Hepatite

A Campanha Dezembro Vermelho é voltada à luta contra os vírus do HIV-AIDS, Sífilis e contra a Hepatite, dentre outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs, movimentando os profissionais de Saúde do município em torno da prevenção, combate e proteção. O Dia D, isto é, o dia de mobilização geral será neste neste dia 1º de dezembro (sexta-feira), no Centro de Saúde Hortência Campelo, a partir das 8h da manhã seguindo até as 14h com demanda livre, quem chegar e se cadastrar será atendido.

Essa atividade contará com o suporte de uma equipe multiprofissional em saúde, composta por 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 1 assistente social e 1 psicólogo. Na oportunidade, serão realizados testes rápidos de Doenças Sexualmente Transmissíveis e assemelhadas – DSTs (HIV-AIDS, Sífilis e Hepatite B e C), verificação de glicemia capilar, verificação de pressão arterial, palestras educativas com entrega de preservativos, lubrificantes e materiais educativos.

De acordo com a Enfermeira Maria Herlândia de Sousa, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Pedro II, “Diante o dia D de combate ao HIV, e outras DSTs, que o Ministério da Saúde lançou para ser realizado em todos os Estados, aqui em Pedro II, o município de Pedro II junto com a Secretaria Municipal de Saúde [SMS], a gente vai estar acolhendo com equipe para poder estar dando um suporte melhor para a realização desses testes rápidos.”

Herlândia também reforça que documentação a pessoa deve levar para o atendimento em saúde nessa campanha: “O que o usuário deve levar é o seu cartão do SUS, porque ele tem uma utilidade para tudo, tudo se faz com o cartão do SUS. Apenas o cartão do SUS e o RG.”

Sobre a Campanha Dezembro Vermelho, a coordenadora Herlândia Sousa acrescenta que: “Desde já, convido a todos os usuários de Pedro II que possam vir estar fazendo esses exames e avisando que esses exames que a gente vai estar fazendo não é só no dia D não, que é o dia 1º de dezembro; é realizado todas as quartas-feiras no Centro de Saúde. Se você quer fazer o teste rápido, você procura o Centro de Saúde que ele vai estar de portas abertas e desde já convido os usuários para que possam estar participando dessa campanha, estar se prevenindo, porque a AIDS ela não tem cara, ela não escolhe, você não sabe e outra porque ela não é só pega por meio de relação sexual, como a gente pensa que é.”

De acordo com Lenilda Brandão, servidora do Centro de Saúde ESF Hortência Campelo, para os testes de HIV-AIDS, Sífilis e Hepatite B e C, a pessoa não precisa estar de jejum, pode ter se alimentado normalmente. Os resultados do teste de Hepatite C saem de 5 a 20 minutos, os de HIV-AIDS de 15 a 30 minutos, os de Hepatite B de 30 minutos; os de Sífilis de 5 a 20 minutos. Esses testes todos são realizados diariamente no Centro de Saúde e a confiabilidade é de praticamente 100%. Quando são feitos nos postos de saúde ESF, estes encaminham os exames ao Centro de Saúde para analisar e dar os resultados.

Ainda segundo Lenilda Brandão, já foram realizados testes com usuários que fizeram alguma vez uso de drogas injetáveis, usuários que fizeram sexo sem preservativos e que ficam na dúvida, usuários dos grupos LGBTs, dentre outros grupos de risco. Outros grupos que trabalham expostos e que também já fizeram os testes rápidos foram policiais, apenados ou presidiários e Agentes da FUNASA.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins