Ruralzão: Secretaria de Esportes reúne dirigentes de times

A Secretaria Municipal de Esporte de Pedro II, através do seu secretário, Leandro Carvalho, reuniu na manhã de quarta-feira (02-08), na sede da Secretaria de Esportes, todos os dirigentes dos times que participarão do Ruralzão 2017, competição que envolve equipes da zona rural de Pedro II. Um dos objetivos da reunião foi a efetuar a entrega da tabela da competição, com locais, dias e horários dos jogos e ainda distribuição do regulamento, na oportunidade, foi lido todos os artigos e na ocasião, também foram tiradas todas as dúvidas dos dirigentes das equipes que lá estavam presentes.





O secretário Leandro Carvalho destacou como sendo de grande importância a presença de todos os dirigentes na reunião. "Enfatizar aqui a grande importância de todos os dirigentes dos times que estarão participando do Ruralzão 2017, foi o momento onde podemos esclarecer algumas dúvidas e entregar a tabela da competição, neste primeiro momento todos já sabem onde, quando e qual o horário dos seus jogos, tudo isso obedecendo ao regulamento que também entregamos durante a reunião, fizemos a leitura e respondemos a todos os questionamentos feitos pelos dirigentes dos times", disse Leandro.

Esta edição do Ruralzão 2017 será disputada por trinta e três (33) equipes e terá início no dia 11 de agosto, de acordo com a organização, abertura acontece no campo do loteamento Parque das Opalas.





















Fotos: Edinardo Pinto.

Eudes Martins