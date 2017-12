Roda de Conversa foi realizada com os beneficiários do Programa Criança Feliz

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (01-12) com início as 09h no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em Pedro II, uma Roda de Conversa promovida pela Coordenação do Programa Criança Feliz – PCF de Pedro II, a ação é voltada para as famílias beneficiárias do programa.

Nesta primeira ação da Roda de Conversa, além das famílias, também participaram uma equipe de atendimento da Assistência Social, psicóloga, representantes do Conselho Tutelar, representantes do Programa Criança Feliz e ainda um representante do Programa Bolsa Família.

A coordenadora municipal do Programa Criança Feliz, Lidiane Sousa, destacou sobre a finalidade da Roda de Conversa. “Essa Roda de Conversa, é pra orientar as pessoas com referência aos serviços dessas entidades que estão envolvidas nessa ação e informar sobre os benefícios que estas famílias têm direito”, comentou a coordenadora.

Na ocasião foi esclarecido para os participantes, tudo sobre o tipo de atendimento prestado por cada entidade e como as famílias podem estar usufruindo desses serviços.

























Eudes Martins