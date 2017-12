Revitalização e Preservação do Parque Pirapora serão realizadas em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está trabalhando a questão de proteção e revitalização do Parque Pirapora, para tanto, os trabalhos iniciaram com as apresentações dos diagnósticos socioambientais que foram feitos pela diretoria de Parques e Florestas e outro feito pela SEMAR, isso após apresentação de um decreto apresentado pelo município que assume o Parque Ambiental, sendo este um dos requisitos exigidos para o andamento do processo. A ação tem como finalidade proteger o manancial do parque e torná-lo ainda em um belo local de visitação no município.

A ação ganhou mais forças após uma reunião entre o secretário de Meio Ambiente de Pedro II, João Batista Martins Júnior, com a presença da diretora de Parques e Florestas, Cláudia Tavares Silva e do Romildo Mafra, superintendente de Recursos Hídricos da SEMAR (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí), onde na oportunidade foi discutida a revitalização do Parque Pirapora e também a proteção do Rio Corrente.

Para o secretário de Meio Ambiente de Pedro II, João Batista Martins Júnior, durante a reunião todos os primeiros passos técnicos para a realização desse trabalho foram dados. “Durante esta conversa, todos os primeiros passos técnicos foram dados, agora o município preocupado com a crise hídrica toma as seguintes decisões e ações: preservar e revitalizar o Parque Pirapora e o Rio Corrente, no entanto, as ações passam a serem executadas”, disse Júnior.

O prefeito Alvimar Martins, disse que todos os esforços que cabem ao município referente a esta causa, estão sendo realizados. “Não estamos medindo esforços, tudo o que está ao nosso alcance estamos fazendo junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pois essa é uma reivindicação de toda a população, ou seja, é uma causa nossa”, disse Alvimar.





























Foto: Divulgação

Eudes Martins