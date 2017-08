Realizada Santa Missa solene em Ação de Graças ao aniversário de Pedro II

As comemorações alusivas aos 163 anos de emancipação política de Pedro II, também teve momentos de devoção e muita fé, comprovando uma das maiores marcas do povo pedrossegundense. Movidos pelos sentimentos de fé, gratidão e esperança, boa parte dos fiéis da comunidade católica de Pedro II, participaram na manhã de sexta-feira na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, da Santa Missa em Ação de graças ao aniversário da cidade.

A celebração foi presidida pelo Frei James e contou com a participação especial do prefeito Alvimar Martins, da primeira dama, Eleonora Uchôa, vereadores, entre outras autoridades. Durante a celebração tiveram momentos fervorosos de reflexões e agradecimentos a Deus pela passagem de mais um ano da Terra da Opala.

Após a celebração, o prefeito destacou como sendo um momento ímpar de renovação. “A Santa Missa em Ação de Graças ao aniversário de Pedro II, é um momento ímpar de renovação da nossa fé, momento que pedimos a Deus que nos ilumine nesta árdua missão de continuar construindo um novo caminho no nosso município, com justiça social e melhores oportunidades para a nossa população. Reforçar que esse povo ordeiro e trabalhador, têm o nosso compromisso de trabalho sério e justo, com a finalidade de desenvolver ainda o nosso município, com fé em Deus e muita sabedoria, superaremos essa crise, iremos criar e vamos poder proporcionar uma vida melhor aos pedrossegundenses”, destacou o prefeito Alvimar Martins.





















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins