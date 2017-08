Realizada a IX edição do Festival de Doces e Salgados em Pedro II

Tendo como finalidade arrecadar recursos para a Igreja Assembléia de Deus em Pedro II, a Comissão de Eventos juntamente com os jovens da própria igreja, realizaram na noite deste sábado (29-07), a IX edição do Festival de Doces e Salgados, o evento aconteceu na Praça do Cruzeiro.

A organização ornamentou o local e colocou mesas e cadeiras para assim recepcionar melhor a todas as pessoas, no entanto, a organização avaliou o evento como sendo um grande sucesso, “contamos com a presença de muitas pessoas, deixando a Praça do Cruzeiro, completamente lotada e em poucas horas todos os produtos colocados em exposição já tinham sidos vendidos, então, aproveito para agradecer a todos que colaboraram com a realização e sucesso do evento”, destacou Francisco Passos.

A IX edição do Festival de Doces e Salgados da Igreja Assembléia de Deus consequentemente foi recheado de muitas delícias, fazendo com que muitas pessoas degustassem produtos preparados com muito carinho pelas pessoas que contribuíram com a festa e ainda acompanharam as apresentações de artistas da terra com o melhor da música gospel com louvores e adoração.

A organização do evento agradece a todos que aproveitaram o clima familiar e por lá passaram para degustarem o melhor em doces e salgados.

























Fotos: Edinardo Pinto e Facebook





Eudes Martins